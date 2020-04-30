مصرف الرافدين يعلن عن اطلاق رواتب منتسبي مقر الداخلية عبر الماستر كارد

2020/04/30 | 09:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، عن إطلاق رواتب منتسبي مقر وزارة الداخلية والمديريات التابعة لها عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة صدى انه وللمرة الأولى تم صرف رواتب منتسبي مقر وزارة الداخلية لشهر نيسان الكترونيا عبر الماستر كارد ومن الذين تم توطين رواتبهم على مصرفنا.واشار الى

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