عبد المهدي يُطلع الكاظمي على ملف المباحثات مع أميركا

2020/04/30 | 09:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قرر رئيس مجلس الوزراء المستقيل القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، إطلاع رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي بجميع الملفات التي ستبحثها الحكومة مع الجانب الأميركي.وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة عبد الكريم خلف في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “القرار هدفه أن يكون رئيس الحكومة المكلف على […]

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