العيداني: ائتلاف العبادي تحول إلى “مزرعة بصل”

2020/04/30 | 09:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعتبر محافظ البصرة والمرشح السابق عن ائتلاف النصر اسعد العيداني، الخميس، بأن الائتلاف تحول الى “مزرعة البصل” بعد الانتخابات، فيما أشار إلى أن رئيس الائتلاف حيدر العبادي تصور انني تآمرت عليه لحرمانه من الولاية الثانية.وقال العيداني في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “لم أكن انوي الترشح للانتخابات ورفضت قوائم كثيرة”، مبينا ان “جواد […]

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