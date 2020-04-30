روسيا تبدي استعدادها لبيع العراق “أس-400” فور تلقيها طلبا من بغداد

2020/04/30 | 09:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن السفير الروسي في العراق ماكسيم ماكسيموف، الخميس، عن استعداد بلاده لبيع العراق منظومة أس-400 المضادة حال تلقيها طلبا من بغداد بشأن ذلك، مؤكدا عدم تلقي موسكو أي طلب بهذا الخصوص لغاية الان.وقال ماكسيموف في تصريحات لوسائل اعلام روسية تابعتها /المعلومة/، إن “الجانب الروسي لم يتلق طلباً رسمياً بهذا المعنى بعد”، مبينا أنه […]

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