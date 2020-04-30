أدويـة سامـراء تعـاود طـرح مستحضر سيلافكـس كريـم

2020/04/30 | 09:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عـاودت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن طرح إنتاجها من مستحضر سيلافكس كريم في السوق المحلية بعد توقف دام أكثر من ٤ سنـوات .وقال مدير عام الشركة عبـد الحميـد عبـد الرحمـن السالـم في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “الشركة عاودت إنتاج مستحضر سيلافكس كريم الفعال […]

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