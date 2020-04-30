2020/04/30 | 09:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نائب وزير الخارجية الصيني، يوي يوتشنغ، أن بلاده تدعو الى تعاون دولي واسع في مجال دراسة أصول الفيروس التاجي “كوفيد – 19″، الا انها ضد الاتهامات الموجهة لها في تفشي الجائحة.وقال المسؤول في الخارجية الصينية “نعارض وضع الصين في قفص الاتهام من دون أي دليل على ذنبها، ومن ثم نبحث عن هذه الأدلة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الصينية: نرفض الاتهامات الموجهة إلينا في تسببنا بتفشي “كورونا”) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الصينية: نرفض الاتهامات الموجهة إلينا في تسببنا بتفشي “كورونا”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).