أسعار النفط تواصل الارتفاع مدعومة بعدة عوامل

2020/04/30 | 09:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصلت أسعار النفط، اليوم الخميس، الارتفاع مدعومة بعدة عوامل، منها ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بمستويات أقل من التوقعات.كما أن أسعار النفط صعدت بعد تقرير قال إن شركة أمريكية طورت عقارا فعالا لعلاج فيروس كورونا، الذي فتك بالاقتصاد العالمي.وبحلول الساعة 07:53 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف تسليم شهر يونيو بنسبة 15.47% […]

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