المالية النيابية: الحكومة يجب ان تجري تعديلا على الموازنة قبل ارسالها الى البرلمان

2020/04/30 | 09:52 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد عضو اللجنة المالية النيابية، حنين القدو، على ضرورة قيام الحكومة الجديدة وفي حال تم تشكيلها، بتعديل الموازنة بشكل جوهري قبل ارسالها الى البرلمان، لافتا الى ان الموازنة يجب ان توضع فيها أولويات للصحة والرواتب وانعاش الاقتصاد.وقال القدو في تصريح لـ وكالة/المعلومة/ اطلعت عليها وكالة صدى ، ان “امام الحكومة خيارات عديدة للخروج من

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