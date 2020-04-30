2020/04/30 | 09:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تخطط إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للسماح باستخدام عقار “ريمديسيفير” المضاد للفيروسات، لعلاج المصابين بكورونا، وذلك بعد يومين من اعلان اليابان توجهها لاقرار هذا النوع من العقار ضد كورونا.و أظهرت التجارب المعملية الأولية نتائج واعدة في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حسب ما كشفته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.ونوهت الصحيفة في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد اليابان.. اميركا تستعد لإقرار عقار كعلاج للمصابين بكورونا) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد اليابان.. اميركا تستعد لإقرار عقار كعلاج للمصابين بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).