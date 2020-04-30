النزاهة تكشف عن احصائية بأوامر القبض والاستقدام والضبط التي قامت بها خلال الحظر

2020/04/30 | 10:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أفصحت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس (30 نيسان 2020)،عن مجمل نشاطات مديريات ومك...





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