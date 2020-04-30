بمواجهات اندلعت أمس.. إصابة 42 عسكرياً ومحتجاً في لبنان

2020/04/30 | 10:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أعلنت وسائل إعلام لبنانية، الخميس (30 نيسان 2020)، إصابة 42 شخصاً بينها 19 إصابة لرجال عسكريين في المواجهات التي حدثت أمس بطرابلس أمس، بين المحتجين والجيش.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أن "الاشكالات ليلا بين الجيش ومحتجين في ساحة النور في طرابلس وساحة الشراع في الميناء والبداوي ومحيطها، أدت الى إصابة 42 شخصا بينهم 19 عسكريا بجروح ورضوض عدة وحالات اختناق".وأضافت، أن "جهاز الطوارئ والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية، قد عمل على إسعافهم جميعاً، ونقل عسكريين اثنين منهم إلى مستشفيي طرابلس الحكومي، والعائلة الطبي للمعالجة".

وتشهد لبنان حراكاً منذ أيام، نتج عنه صدامات بين القوات الأمنية اللبنانية والمحتجين، مما نتج عن الحراك حرق عدد من المصارف، بسبب السياسات المالية والاقتصادية التي ادت الى تأزم الوضع المعيشي وانفجار الغضب الشعبي في الشارع، بحسب إفادات المواطنين لوكالة الأنباء الرسمية.

بغداد اليوم-متابعة

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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن ش

بغداد اليوم-متابعة

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وحسبما ذكرت وكالة "بلومبرغ"

بغداد اليوم- متابعة

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