للأسبوع الرابع على التوالي.. لا إصابات بفيروس كورونا في ديالى

2020/04/30 | 10:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

اعلنت دائرة صحة ديالى، الخميس (30 نيسان 2020)، دخول الاسبوع الرابع على التوالي دون تسجيل اصابات بفيروس كورونا في المحافظة.

وقال مدير إعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن" المحافظة دخلت اسبوعها الرابع على التوالي دون تسجيل اي اصابات مؤكدة بفيروس كورونا"، مؤكدا ان "اخر اصابة سجلت كانت في 8 من شهر نيسان الجاري".

واضاف، ان" ديالى سجلت 18 اصابة مؤكدة خلال الاشهر الثلاثة الماضية 15 منها تماثلت للشفاء و3 توفيت جميعها كبار سن ويعانون من امراض مزمنة"، مؤكدا بأن "مركز الحجر الرئيسي في بعقوبة يخلو من اي مصاب منذ أكثر من اسبوع".

وتابع العزاوي، أن" صحة ديالى اجرت أكثر من 400 فحص في مناطق متفرقة من المحافظة خلال الايام الماضية وكانت سلبية ضمن إطار الرصد الوبائي من خلال اخذ عينات عشوائية للاطمئنان من عدم وجود اي اصابات".

يذكر ان محافظة ديالى لم تسجيل أي إصابات جديدة بفايروس كورونا منذ أربعة أسابيع.

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وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة ال

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