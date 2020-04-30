زلزال قوي يضرب سواحل اليابان

2020/04/30 | 10:39 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقوع زلزال بقوة 5.2 درجة، صباح اليوم الخميس، في المحيط الهادئ، قبالة سواحل اليابان.

وبحسب الهيئة، يقع مركز الزلزال على عمق 35.4 كمبعد 116 كم شمال شرقي مدينة هاشينوهي في محافظة أوموري اليابانية.

كما تم الإبلاغ عن زلزال آخر بلغت قوته 4.1 درجة في جزر كوماندر.

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