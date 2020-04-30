وزير التخطيط: المشروع الوطني سيوفر 100 ألف درجة وظيفية في القطاع الخاص

2020/04/30 | 10:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكد وزير التخطيط نوري الدليمي، اليوم الخميس، أن المشروع الوطني سيعمل على توفير 100 ألف درجة وظيفية في القطاع الخاص، فضلاً عن الاستفادة من رواتب الموظفين.

وقال الدليمي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) تابعته "الغد برس"، إن "الوزارة أطلقت مؤخراً المشروع الوطني لتشغيل مليون شخص، حيث أن فكرة المشروع لهذه السنة ستوفر 100 ألف درجة وظيفية في القطاع الخاص، والذي سيعمل بعد 7- 10 سنوات على توفير مليون درجة وظيفية".

وأضاف أن "انخفاض أسعار النفط سيعمل على تحريك المشروع ونجاحه"، مبيناً أن "اقتصاد البلاد ريعي قائم بالاعتماد على الواردات النفطية، وأن هذا المشروع سيفعل القطاع الخاص ويحرك عجلة الاقتصاد".

وتابع الوزير ان "90% من رواتب الموظفين تذهب إلى الخارج، حيث يصرف الموظف راتبه على البضائع الأجنبية التي أغرقت الأسواق المحلية، أي هدر ما يقارب 50 مليار دولار سنوياً، تذهب دون أن تستفاد البلاد منها".

وأوضح أن "الموظف يشتري 30% من البضائع الأجنبية ونحو 90% من مواد غذائية ومشروبات، لذلك فإن إطلاق مشروع الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي سيحول سنوياً 10 % مما يخرج من راتب الموظف إلى داخل العراق".

واشار الدليمي الى ان "خلال 3 سنوات سنعمل على توطين 15 مليار دولار، أي سنبدأ بتوفير بيض المائدة والدواجن والمنتوجات الغذائية من داخل العراق، وبهذه الطريقة سنحرك عجلة الاقتصاد، لأن الزراعة هي القطار الذي يجر التنمية".

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