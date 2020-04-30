العيداني للبصريين: أدعوكم للالتزام بـ «الحظر الكلي» وعدم حضور أو إقامة المناسبات

2020/04/30 | 10:40 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجيدعا محافظ البصرة أسعد عبد الامير العيداني، أهالي المحافظة إلى الالتزام بالحظر الكلي وتطبيق تعليمات خلية الأزمة في الظروف الحالية الراهنة.وقال العيداني في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن «توجيهات خلية الازمة سواء المحلية أو المركزية في العاصمة بغداد، كلها تهدف لتوفير اكبر حماية ممكنة للمواطن العراقي بأي بقعة في البلد».وناشد في الوقت ذاته، أهالي محافظة البصرة لعدم إقامة وحضور المناسبات الاجتماعية بكافة صورها، مؤكدا على ضرورة عدم الخروج من المنازل إلا في الحالات الضرورية والطارئة حفاظا على سلامتهم.ولفت إلى أن الإصابات الأخيرة جاءت بسبب حضور بعض المواطنين للمناسبات الاجتماعية وملامسة حاملي الفايروس.ونوه إلى أن مخالفة هذه التعليمات ستؤثر على المواطن وسلامته ووضع المقربين منه.إلى ذلك، وجهه قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم جاسم نزال باستنفار أمني عام في محافظة البصرة وذلك بعد ارتفاع إعداد الإصابات في مناطق شمال البصرة.وقائد العمليات الذي ناشد جميع مكونات المجتمع البصري داعيا الالتزام بقواعد حظر التجوال وتحمل المسؤولية الإنسانية والاجتماعية والأخلاقية بهذا الجانب خصوصا علماء الدين وخطباء المنبر الحسيني الذي كان لهم الدور الكبير خلال الفترة الماضية في حث الناس على البقاء في بيوتهم.وأضاف أن الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها من قبل دائرة صحة البصرة تحتم علينا اتخاذ إجراءات أمنية مشددة وانتشار أمني واسع.

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