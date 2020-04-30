محافظ بغداد: مناطق في العاصمة مرشحة للحجر

2020/04/30 | 10:40 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ طالب ضاحيأعلن محافظ بغداد محمد العطا، ان مناطق عدة في جانبي الكرخ والرصافة مرشحة للحجر المناطقي بسبب تفشي فيروس كورونا فيها.وقال العطا في بيان ان «ارتفاع الإصابات بكورونا في اليومين الماضيين بسبب عدم الالتزام بالحجر الصحي».وبين «تجري دائرتا صحة الكرخ والرصافة من 8 إلى 10 آلاف فحص يوميا».وأشار العطا الى ان «ثلاثة آلاف وافد عائد إلى البلاد من مناطق موبوءة».من جهة اخرى خـاطـبـت محافظة بغداد، وزارة المالية لتمويل رواتــب المتعينين على مـلاك مديريات التربية الست فيها، بينما نظمت تربية الكرخ الثانية قـوائـم التعيينات الـجـدد لارسـالـهـا الى الـجـهـات المـعـنـيـة لـصـرف رواتـبـهـم عــن اربـعـة اشهر.وأفاد محافظ بغداد محمد جابر العطا، في تصريح صحفي أن دائـرتـه «اولـت ملف التعيينات اهمية بالغة، بما يسهم فـي رفـد العملية التربوية فـي العاصمة بملاكات مختصة تسهم بشكل فاعل في رفع المستوى العلمي فيه».واشـــار إلى أن «المـحـافـظـة رفـعـت اسـمـاء المتعينين الـجـدد عـلـى مــلاك مـديـريـات الـتـربـيـة الــســت فــي بــغــداد الــى وزارة المـالـيـة لتوزيعهم عليها، معربا عـن امـلـه فـي ان تبدأ الوزارة بتمويل الرواتب وتوزيعها بين الموظفين المـتـعـيـنـين لـديـهـا ضـمـن حـركـة المــلاك لـلاعـوام الماضية».وعــلــى الــصــعــيــد نــفــســه، افــصــح مــديــر عــام تـربـيـة الــكــرخ الـثـانـيـة الـدكـتـور قـيـس الـكـلابـي، عـن بدء دائرته «بإصدار اوامـر مباشرة المتعينين الجدد الخاصة بالمعلم الجامعي الرابع ومعلم خامس على مـلاك الابتدائي، ومـدرس رابـع على الملاك المدارس الثانوية وغيرها من العناوين الوظيفية التي حددت طبقاً لقانون الخدمة المدنية رقم 24 وأردف انه ستتم مباشرتهم بمدارس الارياف لسنة 196 والمناطق النائية التابعة للمديرية ويكونون تحت التجربة لمدة لا تقل عن سنة واحـدة».وأكد، أن «في حال عدم مباشرتهم بمدارسهم التي عينوا بها بحسب الجداول الخاصة، يعتبر تعيينهم ملغى».وافــاد الـكـلابـي بـان «محافظة بـغـداد رفـعـت الى وزارة المـالـيـة قـوائـم بـجـمـيـع اسـمـاء المتعينين الجدد على مـلاك مديريات تربية بغداد الست وبحسب الكتاب الــوارد مـن المحافظة، لتمويل رواتب المتعينين الجدد»، مبينا ان «قسم الشؤون المالية باشر عمله لتنظيم قوائم رواتب التعيينات الجدد لأربعة أشهر رغم حظر التجوال الوقائي.

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