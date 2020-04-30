العمل النيابية توضح حقيقة تأجيل دفع رواتب الحماية الاجتماعية

2020/04/30 | 10:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اوضحت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، الخميس، حقيقة ما يشاع حول تأجيل دفع رواتب شبكة الحماية الاجتماعية، مؤكدة ان رواتب الشبكة مؤمنة كبقية رواتب موظفي الدولة.وقال عضو اللجنة ستار جبار العتابي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “رواتب شبكة الرعاية الاجتماعية مؤمنة وسيتم إطلاق الرواتب في موعدها المحدد”.وأضاف العتابي، أن “شمول إعداد جديدة ضمن […]

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