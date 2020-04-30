لغز “قطار كيم” في مدينة وونسان وازدياد الغموض حول اختفائه

2020/04/30 | 10:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت صور الأقمار الصناعية الملتقطة أمس الأربعاء، قطارا متوقفا في مجمع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، المختفي منذ أيام، في مدينة وونسان الساحلية.وذكر موقع “38 نورث”، وهو مشروع تابع لمركز أبحاث ستيمسون، أن الصور أظهرت قطارا قد يكون تابعا لكيم، وهو متوقف في محطة قطار تخدم المجمع، يومي 21 و23 أبريل.وجاءت هذه الأنباء وسط […]

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