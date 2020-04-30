لجنة الطوارئ بالصحة العالمية تجتمع اليوم لتقييم تطور كورونا

2020/04/30 | 10:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدانوم غيبريسوس، أن خبراء لجنة الطوارئ سيجتمعون، اليوم الخميس، لتقييم مسار وباء «كورونا» المستجد، بعد ثلاثة أشهر من إعلان حال الطوارئ الصحية عالمياً.ومع تزايد الانتقادات للسلطات الصحية العالمية، عرض غيبريسوس كامل الإجراءات المتخذة منذ يناير (كانون الثاني)، وأعلن أنه «سيدعو مجدداً غداً لجنة الطوارئ لتقييم تطوّر […]

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