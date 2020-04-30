صرف رواتب منتسبي مقر وزارة داخلية العراق عبر الماستر كارد

2020/04/30 | 10:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين أمس الاربعاء، عن إطلاق رواتب منتسبي مقر وزارة الداخلية والمديريات التابعة لها عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية....

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