عبد المهدي يطلع الكاظمي على ملف مباحثات العراق وامريكا

2020/04/30 | 10:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﻮات المسلحة العراقية ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺧﻠﻒ، ان رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء المستقيل ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ المهدي، قرر إﻃﻼع رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ المكلف ﻣﺼﻄ...

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