وسط الخسائر الفادحة يكسب أحدهم 9500 دولار في الثانية: رجال أعمال سيكونون ممتنين لكورونا لزيادة أرباحهم.. فمن هم؟

2020/04/30 | 10:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وسط الأزمة المالية والاقتصادية والخسائر الكبيرة التي تسبب بها وباء كورونا في العالم والتي لم يشهد مثلها منذ عشرات السنوات وتقدر بتريليونات الدولارات، لمعظم الشركات والمجالات واقتصادات الدول، إلا أن هناك مجالات محددة زادت أرباحها خلال فترة الجائحة التي كانت مصدرا لضخ الأموال في جيوب عدد من رجال الأعمال الذين حققوا أربحاً […]

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