رامز جلال يشعل خلافا بين النقابة والقناة المنتجة ومطالبات بالتأكد من سلامته العقلية

2020/04/30 | 10:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع كل موسم رمضاني تتجدد أزمة برنامج "المقالب" الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال، وتنادي أصوات بوقف بثه، إلا أنها تنتهي بمجرد انتهاء شهر رمضان، لكن هذا العام أخذت الأزمة منحى مختلفا تماما بين قناة "أم بي سي " السعودية المنتجة للبرنامج ونقابة الإعلاميين المصرية.فمع أول حلقة لبرنامجه هذا العام "رامز مجنون رسمي" الذي يستضيف فيه أحد المشاهير، ويجلسه على كرسي ويبدأ في تعذيبه سواء بالكهرباء أو بتحريك الكرسي في الهواء، طالب عدد من المسؤولين المصريين بوقف البرنامج.

وأصدرت نقابة الإعلاميين المصريين قراراً بوقف البرنامج ومنع بثه على أي وسيلة إعلامية داخل مصر، وفقاً لوسائل إعلامية مصرية.

وأكدت النقابة في بيانها، أن المرصد الخاص بالنقابة رصد عددا من الخروقات والانتهاكات التي تحدث بالبرنامج، مشيرة إلى تضرر الكثير من المواطنين من محتوى البرنامج.

وأضافت النقابة أن قرار إيقاف البرنامج يتفق مع المادة الـ10 من الدستور المصري، التي تنص على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها، والمادة 51 التي تنص على احترام كرامة المواطن وحمايتها.

وأشارت النقابة في بيانها إلى أن "رامز جلال يمارس نشاطا إعلاميا كمقدم برنامج على قناة أم بي سي هي موجهه للمجتمع المصري وتحمل اسم الدولة المصرية وبالبحث عما إذا كان المذكور مقيد بنقابة الإعلاميين أو حاصل على تصريح بمزاولة المهنة تبين أنه غير مقيد أو حاصل على تصريح لمزاولة مهنة الإعلام مخالفا ما نصت عليه المادة 2 والمادة 19 من قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016 ".

وضعه في مستشفى الأمراض النفسية

وكانت مستشفى الأمراض النفسية بمصر والنائب المصري مرتضى منصور طالبوا بوضع رامز جلال في مستشفى الأمراض النفسية، لحين التأكد من سلامته العقلية.

كما طالب المستشفى التابع لوزارة الصحة، النائب العام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتدخل الفوري لوقف البرنامج.

وقال المستشفى في بيان: "البرنامج يسيء للمجتمع المصري والصحة النفسية له، ويحمل كثيراً من العنف والتعذيب والسخرية والاستهانة بالضيوف والتلذذ بآلامهم، ويزيد من وصمة المرض النفسي، ويسيء للمرضى".

استمرار بث البرنامج

من جانبها، ردت قناة "أم بي سي" السعودية على هذا البيان، وأعلنت استمرار بث البرنامج في موعده، مؤكدة أن قرار نقابة الإعلاميين المصرية لا ينطبق على قنواتها لأنها مجموعة غير مصرية وتبث من الإمارات وفقاً للقانون المتبع هناك.

وأشار بيان القناة إلى أن البرنامج من إنتاج شركة مسجلة رسمياً وقانونياً في الإمارات، وتم تصويره في مدينة دبي، ويعرض على قنوات أم بي سي مصر، وأم بي سي 1 وأم بي سي العراق وأم بي سي 5 التي تبث للمغرب العربي، وجميع هذه القنوات تبث من الإمارات إلى جميع دول العالم عبر الأقمار الصناعية المختلفة.

وأضافت القناة أن البرنامج يحظى بنسب مشاهدة عالية على القنوات والمنصات التي يعرض عليها، وأن هذه النوعية من البرامج حاضرة بقوة على الساحة العالمية وتتمتع بنسب مشاهدة عالية.

أما بالنسبة للفنان رامز جلال فلم يعلق على ما يحدث واكتفى بمشاركة تغريدات تشيد بالبرنامج.

كما دخل رجل الأعمال المصري الشهير نجيب ساويرس هو الآخر على خط الأزمة، وعلق في تغريدة على موقع تويتر: " "‏اللي مش عاجبه ميتفرجش واللي عاجبه يتفرج الريموت كنترول أداة الحرية".

اللى مش عاجبه ميتفرجش و اللي عاجبه يتفرج الريموت كنترول أداة الحرية ! https://t.co/1niYfVdVpR— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) April 29, 2020

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