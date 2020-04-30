قانون فريد يصدم ريال مدريد بشأن صفقة بوجبا

2020/04/30 | 10:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يستمر تعاقد النجم الفرنسي بول بوغبا الحالي مع فريقه مانشستر يونايتد حتى صيف العام القادم، غير أن هناك بنداً في العقد يسمح للنادي الإنجليزي بتمديد التعاقد لمدة عام آخر، في ظل التزام الفريق بدفع راتب اللاعب أو حتى تحسينه.وذكرت صحيفة “ماركا” التي تصدر من العاصمة الإسبانية مدريد، أن “هذا النوع من التمديد من […]

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