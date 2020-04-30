الكشف عن موعد دفع رواتب الحماية الاجتماعية

2020/04/30 | 11:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداداوضحت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، اليوم الخميس، حقيقة ما يشاع حول تأجيل دفع رواتب شبكة الحماية الاجتماعية، مؤكدة ان رواتب الشبكة مؤمنة كبقية رواتب موظفي الدولة.وقال عضو اللجنة ستار جبار العتابي، إن “رواتب شبكة الرعاية الاجتماعية مؤمنة وسيتم إطلاق الرواتب في موعدها المحدد”.وأضاف العتابي، أن “شمول إعداد جديدة ضمن شبكة الحماية الاجتماعية […]

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