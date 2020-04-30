2020/04/30 | 11:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداداكدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية اليوم الخميس، ان الامن الغذائي للعراقيين خط احمر لانقبل اطلاقا المساس به من اي جهة كانت داخلية او خارجية.وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انه تم مخاطبة قيادة العمليات المشتركة ومديرية الدفاع المدني والاجهزة الامنية المختصة لاخذ الحيطة والحذر بجميع المحافظات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة النيابية: الامن الغذائي خط احمر وعلى الجهات المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية لحمايته) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة النيابية: الامن الغذائي خط احمر وعلى الجهات المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية لحمايته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).