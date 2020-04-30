يوفنتوس يفرض حجرا صحيا على كريستيانو

2020/04/30 | 11:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت صيحفة “كوريري ديلو سبورت”، ان نجم يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، لحجر صحي، لمدة أسبوعين آخرين عندما يعود إلى إيطاليا.وذكرت الصحيفة أن “يوفنتوس استدعى لاعبيه الأجانب الذين غادروا إيطاليا أثناء الحظر وسيُطلب منهم البقاء في عزلة لمدة 14 يومًا أخرى، بمجرد عودته إلى إيطاليا”.وأضافت أنه “بالإضافة إلى رونالدو، من المتوقع عودة دوجلاس كوستا […]

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