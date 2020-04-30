2020/04/30 | 11:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اعلنت وزارة الدفاع الامريكية، أن ثلاث شركات امريكية ستتنافس فيما بينها على عقد بقيمة 383 مليون دولار لتوفير بنادق M16A4 للعراق وافغانستان وغرينادا ولبنان والنيبال.وقالت الوزارة في بيان ترجمته وكالة /المعلومة/ أن “شركات (ساوث كارولاينا وكولت) و ( أف ان امريكا اوف كولومبيا) وشركة ( مانيفاكجرنج كومباني اوف ويست هارتفورد) على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركات السلاح أميركية تتنافس لتصدير بنادق ام16 الى العراق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركات السلاح أميركية تتنافس لتصدير بنادق ام16 الى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).