الزراعة النيابية: الامن الغذائي خط احمر

2020/04/30 | 11:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، الخميس، أن الامن الغذائي للعراقيين خط احمر لانقبل اطلاقا المساس به من اي جهة كانت داخلية او خارجية.وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أنه “تم مخاطبة قيادة العمليات المشتركة ومديرية الدفاع المدني والاجهزة الامنية المختصة لاخذ الحيطة والحذر بجميع المحافظات وخاصة الغربية […]

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