لابورتا يتلقى ضمانات لتولي رئاسة برشلونة

2020/04/30 | 11:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف الرئيس الأسبق لنادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا، عن خططه المستقبلية حال قرر بشكل نهائي الترشح مجدداً لرئاسة النادي الكاتالوني في الانتخابات المزمع إجراؤها العام المقبل.وأكد لابورتا، في تصريحات نشرها موقع ديبورتي كواترو، أن “تشافي هيرنانديز سيكون الحل الطبيعي لمنصب المدير الفني للفريق ومن الممكن استعادة مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي نيمار […]

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