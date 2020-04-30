اربيل تسجل 5 اصابات جديدة بكورونا

2020/04/30 | 11:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الخميس تسجيل خمس حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة اربيل .

وقالت الوزارة في بيان ورد لشفق نيوز، اليوم، انه استمرارا في اجراء الفحوصات والبحث عن المشتبه باصابتهم بالفيروس تم تشخيص خمسة مصابين بكورونا في محافظة اربيل .

واضاف البيان ان المصابين رجل يبلغ من العمر 49 عاما، وامرأة تبلغ من العمر 23 عاما، وفتاة بعمر 14 عاما من سكنة قضاء سوارن حي 26 "گولان".

واوضح البيان المصاب الرابع رجل يبلغ من العمر 67 عاما من سكنة ناحية سميلان، والخامس رجل يبلغ من العمر 18 عاما من سكنة مجمع "تلار ستي" السكني في ناحية "كسنزان" وهو احد افراد الاسرة المصابة سابقا.

واشار البيان الى ان جميع المصابين الخمسة هم من الملامسين لحالات اصابة سابقة.

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