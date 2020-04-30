2020/04/30 | 11:08 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شُخّصت الإصابات الجديدة بعد أن خففت السلطات قيود العزل والإغلاق والحظر في عموم الإقليم - صورة: كوردستان 24

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جميعها بالعدوى.. خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا في أربيل) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جميعها بالعدوى.. خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا في أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).