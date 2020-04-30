أربيل تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

2020/04/30 | 11:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-اربيل

أعلنت وزارة صحة إقليم كردستان، الخميس، تسجل 5 إصابات جديدة، في محافظة أربيل.

وذكرت الوزارة، في بيان، أنها سجلت "5 إصابات جديدة بمحافظة أربيل"، مبينا أن الاصابات لـ"رجلين وامرأة من مركز محافظة أربيل، بالإضافة إلى رجلان من ناحية سميلان".

وسجلت أربيل، يوم أمس الأول الثلاثاء، 10 اصابات جديدة بفيروس كورونا.

وقال كرمانج عزالدين، قائمقام قضاء سوران، في بيان، إن "10 مواطنين من قضاء سوران، اصيبوا بفيروس كورونا".

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت السلطات الروسية، الخميس (30 نيسان 2020)، تسجيل 7099 حالة إصابة جديدة بفيروس كورنا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وسائل إعلام روسية، أن "7099 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، تم تسجيلها خلال الـ 24 ساعة الما

بغداد اليوم- ديالى

اعلنت دائرة صحة ديالى، الخميس (30 نيسان 2020)، دخول الاسبوع الرابع على التوالي دون تسجيل اصابات بفيروس كورونا في المحافظة.

وقال مدير إعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن" المحافظة دخلت اسبوعها ا

بغداد اليوم-متابعة

خلال أيام معدودة من معالجتها لمرضى فيرس كورونا، بدأت جنيفر لايتر، الطبيبة المتخصصة في الأمراض المعدية في مستشفى في مدينة نيويورك، تلاحظ نمطا معينا.

وهذا النمط يتمثل في أن كثيرا من الشباب الذين يعانون السمنة المصابين بمرض &quo

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