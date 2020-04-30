روسيا تسجل أكثر من 7 آلاف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

2020/04/30 | 11:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أعلنت السلطات الروسية، الخميس (30 نيسان 2020)، تسجيل 7099 حالة إصابة جديدة بفيروس كورنا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وسائل إعلام روسية، أن "7099 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، تم تسجيلها خلال الـ 24 ساعة الماضية، إضافة الى تسجيل 101 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس التاجي".

ويرتفع بذلك العدد الكلي للمصابين في روسيا إلى 106 آلاف و498 مصابا، وعدد الوفيات الكلي يرتفع الى إلى 1073 حالة منذ بدء تفشي الفيروس، بينما الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء حتى الآن بلغ عددهم 11619 شخصا، بحسب الإحصائيات الروسية.

وتم تسجيل 3093 إصابة في موسكو وحدها، وهي أكبر المناطق تضررا في روسيا، فيما تم تسجيل 793 إصابة جديدة في ضواحيها.

بغداد اليوم-اربيل

أعلنت وزارة صحة إقليم كردستان، الخميس، تسجل 5 إصابات جديدة، في محافظة أربيل.

وذكرت الوزارة، في بيان، أنها سجلت "5 إصابات جديدة بمحافظة أربيل"، مبينا أن الاصابات لـ"رجلين وامرأة من مركز محافظة أربيل، بالإضافة إلى

بغداد اليوم- ديالى

اعلنت دائرة صحة ديالى، الخميس (30 نيسان 2020)، دخول الاسبوع الرابع على التوالي دون تسجيل اصابات بفيروس كورونا في المحافظة.

وقال مدير إعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن" المحافظة دخلت اسبوعها ا

بغداد اليوم-متابعة

خلال أيام معدودة من معالجتها لمرضى فيرس كورونا، بدأت جنيفر لايتر، الطبيبة المتخصصة في الأمراض المعدية في مستشفى في مدينة نيويورك، تلاحظ نمطا معينا.

وهذا النمط يتمثل في أن كثيرا من الشباب الذين يعانون السمنة المصابين بمرض &quo

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