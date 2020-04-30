وزارة النقل: إعادة العراقيين العالقين في موسكو

2020/04/30 | 11:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الخميس، جدول الرحلات الاستثنائية، لإعادة العراقيين العالقين في الخارج بسبب إجراءات الحظر الشامل التي اتخذتها دول العالم في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجِد.وقالت الوزارة، في بيان، إن “جدول رحلات الخطوط الجوية العراقية الاستثنائية ليوم الخميس الموافق 2020/4/30 والذي يتضمن رحلتين إلى موسكو وعمان استنادا لقرارات وموافقة اللجنة العليا للصحة […]

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