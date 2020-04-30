صادق سعدون: عودة الدوري ستكون متنفساً للجماهير الرياضية

2020/04/30 | 11:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المدرب الكروي صادق سعدون أن موضوع إلغاء الدوري الممتاز من استمراره يعد مبهماً في الفترة الحالية، في ظل الظروف التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا التي شلت الحركة الرياضية في أغلب البلدان داعياً اللجنة التطبيعية لإيجاد صيغة مناسبة لعودة المنافسات.

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