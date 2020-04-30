النزاهة تحصي أوامر القبض والاستقدام والتوقيف الصادرة خلال حظر التجوال

2020/04/30 | 11:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيأة النزاهة، اليوم الخميس، عن أوامر القبض والاستقدام والتوقيف الصادرة من مديريات ومكاتب التحقيق التابعة لها في عموم المحافظات خلال مدة حظر التجوال.

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