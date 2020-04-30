2020/04/30 | 11:17 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيران تطلق تهديدا قويا إلى القواعد الأمريكية في المنطقة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/30 | 11:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تطلق تهديدا قويا إلى القواعد الأمريكية في المنطقة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تطلق تهديدا قويا إلى القواعد الأمريكية في المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).