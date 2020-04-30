استعدادا لــ طي حقبة سيئة ..

2020/04/30 | 11:18 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

تنتظر رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي جملة ملفات عصيبة، أصعبها وأكثرها رعبا هو الملف الاقتصادي وسط انهيار اسعار النفط وتراكم الديون والتعيينات الاضافية التي اثقل بها عبدالمهدي كاهل الموازنة كحلول ترقيعية لتخفيف حدة التظاهرات التي راح ضحيتها أكثر من 800 شهيد واكثر من ألفي جريح وم...

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