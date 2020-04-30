هيئة النزاهة تكشف عن أوامر القبض والاستقدام والتوقيف الصادرة خلال مدة حظر التجوال

2020/04/30 | 11:20 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفصحت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية عن مجمل نشاطات مديريات ومكاتب التحقيق التابعة لها في عموم المحافظات خلال مُدَّة حظر التجوال المفروض؛ لتفادي تفشي (فايروس كورونا).وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة صدى، أن “السلطات القضائيَّة أصدرت بناءً على تحقيقاتها وللمُدَّة من 18/3/2020 ولغاية 21/4/2020، (13) أمر استقدام و(15) أمر قبضٍ و(27) أمر توقيفٍ، فيما

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