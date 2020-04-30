صيانة استقلال العراق وسيادته من خلال الاكتفاء الذاتي - فلاح أمين الرهيمي

2020/04/30 | 11:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي إن أية حكومة وطنية في العراق تسعى لصيانة الوطن واستقلاله وسيادته وسعادة واستقرار واطمئنان الشعب يكون مدخل ذلك من خلال توفير مستلزمات حياة الشعب المادية والمعنوية من خلال الاكتفاء الذاتي صناعياً وزراعياً ويأتي ذلك من خلال اقتصاد يقوم على البرمجة والتخطيط من خلال لجنة مركزية من ذوات المعرفة والكفاءة والمقدرة من أصحاب الأيادي النظيفة البيضاء المتفانية والمخلصة للوطن والشعب ومجده وعزته ومن خلال هذه ال ......





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