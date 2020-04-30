تنمية التخلف بإهدار سلطة العقل - سعيد مضيه

2020/04/30 | 11:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_مضيه كورونا ذكّر البشرية بقيمة الوعي العلمي-4 في الحلقات الثلاث السابقة جرى الحديث عن تخلف المجتمعات العربية، واقعا ليس من شأن التستر عليه إلا أن يفاقم المشاكل الاجتماعية ويضاعف مصاعب الحياة ويغري بالمزيد من هدر الكرامة الوطنية والقومية.



فالتخلف يستقوي بالتبعية للامبريالية .



اماط باحثون عرب في العلوم الاجتماعية اللثام عن مظاهر التخلف، لكن جرى التعتيم عليها من قبل الثقافة الأبوية وإعلامها، كما تجاهل ......





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