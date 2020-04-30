جائحة كورونا وأفق -الرأسمالية الاجتماعية- - علاء اللامي

2020/04/30 | 11:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علاء_اللامي هل ستؤدي جائحة كورونا الى ولادة "الإمبريالية الصحية" الصحية (health imperialism)؟ وهل سيؤول صراع قوة العمل ورأس المال إلى ولادة "الرأسمالية الاجتماعية"، وما المقصود بهذه الأخيرة؟ في مقالة مكثفة له، نشرها قبل أيام قليلة، وكانت بعنوان (الرأسمالية المركزية: من الصراع الطبقي الى التحول الاجتماعي -رؤية استشرافية لما بعد كورونا)، يجيب الباحث الاقتصادي العراقي د.



مظهر محمد صالح، على هذه الأسئلة بالإيجاب ......





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