الطائرات العراقية تلامس أجواء أوروبا بعد سنوات من “المنع”.. الطائر الأخضر يحلق فوق أسبانيا بعد أيام من دخول ألمانيا

2020/04/30 | 11:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد دخلت طائرة الخطوط الجوية العراقية، الاجواء الاسبانية لأول مرة منذ سنوات، بسبب الحظر الاوروبي المفروض على الخطوط الجوية العراقية.واظهر مقطع فيديو رصدته “يس عراق”، الطائر الأخضر وهو يحط في إحدى المطارات الاسبانية ضمن رحلة استثنائية لغرض اعادة العراقيين العالقين هناك.ونشر السفير العراقي في اسبانيا، تغريدة احتفاء بدخول الطائر الاخضر […]

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