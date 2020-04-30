شاهد: هكذا كانت اثار الهزة الارضية التي ضربت السليمانية مساء امس بقوة 4.8 ريختر

2020/04/30 | 11:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اظهر مقطع مصور اليوم الخميس، قوة الهزة الارضية التي ضربت مدينة السليمانية مساء امس الاربعاء.وبحسب الفيديو الذي رصدته “يس عراق”، والمصور بكاميرا مثبتة في احدى المحلات، فإن قوة الهزة تسببت بتساقط مواد المحل من الرفوف، فيما اسرع صاحب المحل والزبائن للركض خارج المحل فور وقوع الهزة.وضربت هزة أرضية، محافظة السليمانية، […]

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