وصول 205 عراقيا الى بغداد قادمين من الهند وارمينيا

2020/04/30 | 11:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت وزارة النقل، عن وصول 205 عراقيآ الى أرض الوطن تم نقلهم ولأول مرة من مدينتي بنجلور الهندية ومدينة يريفان الأرمينية.وقالت الوزارة في بيان، انه “وصل 205 مواطناً عراقياً برحلتين استثنائيتي من مدينة بنجلور في الهند ومدينة يريفان الى مطار بغداد الدولي على متن طائرات للخطوط الجوية العراقية ، ضمن الرحلات […]

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