النقل تطلق المرحلة الثالثة من عملية إعادة العراقيين في أوروبا

2020/04/30 | 11:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة النقل، الخميس، عن شروعها بالمرحلة الثالثة من عملية إعادة العراقيين العالقين في بعض الدول الأوروبية والاسيوية.وقالت مديرة إعلام الوزارة فطومة الموسوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الوزارة باشرت بإطلاق المرحلة الثالثة لاجلاء العراقيين إذ تم تسيير رحلات جوية استثنائية الى كل من الهند ومدينة مدريد الاسبانية لتكون الرحلة الاستثنائية الاولى من نوعها […]

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