مشروع يقلل هدر رواتب موظفي العراق على البضائع الأجنبية

2020/04/30 | 11:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير التخطيط العراقي نوري الدليمي، ان وزارته اطلقت مؤخراً مشروعا وطنيا يعمل على توفير 100 ألف درجة وظيفية في القطاع الخاص، فضلاً عن الاستفادة من...

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