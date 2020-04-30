روسيا تسجل 7099 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

2020/04/30 | 11:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت السلطات الصحية في روسيا، الخميس، عن تسجيل 101 حالة وفاة و7099 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ تفشي الفيروس في البلاد.ويرتفع بذلك العدد الكلي للمصابين في روسيا إلى 106 آلاف و498 مصابا، وعدد الوفيات إلى 1073 حالة منذ بدء تفشي الفيروس، وتماثل للشفاء حتى […]

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