2020/04/30 | 12:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الخميس، تسجيل حالة إصابة واحدة بكورونا.وقالت الدائرة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه: “نعلن للمواطنين عن قيام مختبر الصحة العامة في النجف الاشرف بإجراء 150 فحصا لحالات مشتبه بها من بينها 69 نموذجا ضمن خطة المسح العشوائي التي تنفذها الدائرة و45 نموذجا من عينات الحجر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجف تجري 150 فحصًا وتعلن موقفها الوبائي لهذا اليوم) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجف تجري 150 فحصًا وتعلن موقفها الوبائي لهذا اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).